Getty Images

A família de Naya Rivera está desolada com a morte trágica da atriz de Glee, com apenas 33 anos. A artista desapareceu no dia 8 de julho, horas depois de alugar um barco para dar um passeio no lago Piru, na Califórnia, Estados Unidos, com o seu filho de quatro anos, Josey. Os resultados da autópsia determinam que Naya Rivera morreu por afogamento e as declarações do menino, juntamente com as perícias, levam as autoridades a concluir que a atriz salvou o filho e ficou sem forças e não conseguiu lutar mais contra a corrente para voltar à pequena embarcação.

>> NAYA RIVERA, A ATRIZ DE 'GLEE', TERÁ MORRIDO A SALVAR O FILHO DE QUATRO ANOS

A sua família já reagiu em comunicado enviado à imprensa. “Ao mesmo tempo que lamentamos a perda de nossa bela lenda, sentimo-nos abençoados por honrar o seu legado eterno e o seu espírito contagiante. A Naya tinha um talento incrível, mas era uma pessoa ainda maior como mãe, filha e irmã”, lê-se no documento em que a família agradece o empenho de todos os que durante dias participaram nas buscas.

>> ENCONTRADO O CORPO DE NAYA RIVERA, A ATRIZ DE 'GLEE' QUE DESAPARECEU NUM LAGO DA CALIFÓRNIA

“Estendemos a nossa infinita gratidão e aplausos aos heróis que a encontraram. Obrigado aos amigos, colegas e fãs pelo apoio contínuo. O céu ganhou um anjo. Pedimos gentilmente que a nossa privacidade seja respeitada durante este período difícil", afirmam ainda os familiares de Naya Rivera.