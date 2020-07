Mike Coppola

Muito se tem especulado sobre o elenco de Glee ultimamente. Desde que o desaparecimento de Naya Rivera foi tornado público tem-se falado até numa possível maldição. Recentemente os fãs repararam até num pormenor bem macabro, veja aqui.

Algo que foi reforçado pelos internautas depois de se aperceberem que o corpo da atriz foi encontrado no mesmo dia da morte de Cory Monteith, 13 de julho.

No Twitter rapidamente começaram a surgir várias teorias sobre o sucedido e os nomes dos atores são dos assuntos mais falados nas últimas horas. Estes são alguns dos tweets com mais interações:

"O corpo da Naya Rivera foi encontrado no 7º anivesário da morte do Cory Monteith. Peço-vos por favor, deixem o elenco de Glee em paz neste momento. Não mandem mensagens nem esperem mensagens públicas. Não consigo imaginar o que estarão a sentir",

"Não consigo parar de pensar em como a Naya Rivera cantou a If I Die Young no episódio de homenagem ao Cory Monteith e agora o corpo dela foi encontrado exatamente no mesmo dia, 7 anos depois. Odeio isto"

"Provas de que Glee está amaldiçoado: A morte do Cory por overdose, o suicídio do Mark Salling por causa da pedófilia, a morte da Naya Rivera por acidente de barco, Melissa vítima de violência doméstica, Blake Jenner acusado de violência doméstica, Lea Michele cancelada por ser racista".

Recorde que o elenco desta série já conta com uma série de polémicas, incluindo três mortes: Naya Rivera, Cory Monteith que foi encontrado morto por overdose e Mark Salling que se terá suicidado depois de ter sido declarado culpado num caso de pornografia infantil. Além disso existem ainda outros atores envolvidos em escandâlos de violência doméstica e recentemente a atriz Lea Michele foi altamente criticada por ser racista (veja aqui).

Será que existe mesmo uma maldição sobre o cast?

