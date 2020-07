Emma McIntyre / Getty Images

Terá sido encontrado o corpo de Naya Rivera, desaparecida desde a última quarta-feira, 8 de julho, no lago Piru, no estado norte-americano da Califórnia. A atriz da famosa série televisiva Glee foi vista pela última vez quando alugou uma pequena embarcação para dar um passeio com Josey, o seu filho de quatro anos, encontrado horas depois a dormir no barco.

Desde muito cedo que as autoridades apontaram o afogamento acidental como possível causa da morte e as buscas não pararam nos últimos dias.

Embora ainda não tenha havida uma conferência de imprensa que tornará oficial a informação que o corpo encontrado esta segunda-feira, dia 13, pertence à atriz de 33 anos, mas a esquadra da cidade de Ventura, na Califórnia, avançou na sua conta do Twitter que foi descoberto um corpo no lago Piru. O site de celebridades TMZ garante que se trata de Naya Rivera.