Passaram quatro anos desde que Brad Pitt e Angelina Jolie decidiram colocar um ponto final no seu casamento e, apesar de já estarem divorciados, há assuntos que continuam por resolver. Entre eles a suposta zanga do ator, de 56 anos, com o seu filho mais velho, Maddox, de 18, que terá sido ‘a gota de água’ que levou a atriz a avançar com o pedido de divórcio. Numa fase inicial, Angie proibiu mesmo que o ex-marido tivesse contacto com as crianças e depois as visitas passaram a ser vigiadas por uma questão de segurança e o ator fez terapia.

Agora, a revista US Weekly garante que o assunto não ficou resolvido e que pai e filho continuam sem ter qualquer contacto. “Continua a não existir relação entre os dois”, garante uma fonte citada pela publicação.

Atualmente Maddox estuda na Coreia do Sul, mas durante a pior fase da pandemia Covid-19 regressou aos Estados Unidos para estar junto da família.

Recorde-se que o alegado episódio de agressão de Brad Pitt terá ocorrido no dia 14 de setembro de 2016 a bordo do jato particular da família e o caso chegou a ser investigado pela polícia de Los Angeles.

Recorde-se que durante a união de mais de uma década, Brad Pitt e Angelina Jolie adotaram mais duas crianças, Pax, de 16 anos, e Zahara, de 15, e tiveram três filhos biológicos: Shiloh, de 14 anos, e os gémeos Knox e Vivienne, de 11.