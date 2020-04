Donald Kravitz

O que é que um antigo pugilista e um ator de Hollywood têm em comum? Uma mulher. Mike Tyson nunca esquecerá o dia em que conheceu Brad Pitt, no final dos anos 80, e as razões não foram as melhores.

Aquele que é considerado um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos estava a divorciar-se de Robin Givens, mas ainda continuava a ter encontros ocasionais com a atriz. Num desses encontros deu de caras com o ex-marido de Angelina Jolie... de mão dada com a agora ex-mulher.

"Estava em coma emocional, tinham esmagado o meu coração. Até fiquei sem forças para lutar. O Brad [Pitt] deveria estar bêbado ou algo do género, pois implorou-me para não lhe bater e disse-me que estavam apenas a rever um guião. Pareceu-me um tipo porreiro", contou em entrevista ao 'talk show' 'The Real'.

Mike Tyson garante não guardar ressentimentos de Brad Pitt: "Não estou chateado com o Brad, de maneira alguma. É óbvio que eu não lhe guardo rancor, caso contrário já não estaria vivo", afirmou.

Mike Tyson já tinha falado sobre o episódio em 2013, no seu livro de memórias, Undisputed Truth. Robin Givens também chegou a dar a sua versão dos fatos e desmentiu que Brad Pitt tivesse implorado para que o antigo pugilista não lhe batesse.

