Naya Rivera, atriz norte-americana que ficou conhecida pela sua participação na famosa série televisiva Glee, terá morrido a salvar o filho, Josey Hollis, de quatro anos. O corpo da atriz - que estava desaparecida desde o passado dia 8 de julho, após um passeio de barco com filho lago Piru no estado norte-americano da Califórnia - foi encontrado esta segunda-feira, dia 13.

Em conferência de imprensa, a polícia do condado de Ventura afastou a hipótese de suicídio e apontou para um afogamento acidental.

"Há muitas correntes no lago que aparecem particularmente durante a tarde. Acreditamos que ela desapareceu a meio da tarde e a ideia que temos é que o barco foi arrastado e estava à deriva, uma vez que não estava ancorado", explicou o xerife Bill Ayub, citado pelo site TMZ.

Naya Rivera e o filho estariam dentro de água quando o barco onde seguiam começou a ser arrastado pelas correntes. Naya Rivera terá conseguido salvar o filho, colocando-o na embarcação, mas não terá tido forças para se salvar.

"Ela reuniu todas as suas forças para salvar o filho e pô-lo no barco, mas já não teve energia suficiente para se salvar", lamentou o xerife.

"Nós falámos com o filho dela que nos contou que a Naya nadou no lago durante o dia. Ele contou que, quando olhou para trás, a mãe tinha desaparecido da superfície da água", referiu, acrescentando o menino tinha vestido um colete salva-vidas e estava enrolado numa toalha quando foi encontrado. Por seu turno, o colete salva-vidas de Naya Rivera estava no interior do barco.