Gregg DeGuire

O desaparecimento inesperado de Naya Rivera, a atriz que ficou mundialmente conhecida por fazer parte do elenco de Glee, tem deixado o mundo em choque.

Este fim de semana a polícia revelou novos detalhes sobre o caso. Segundo as autoridades Josué, o filho de Naya de quatro anos, que estava presente no momento em que a mãe desapareceu, revelou à polícia que viu a mãe desaparecer no Lago Piru (Califórnia) depois de mergulhar na água.

»NAYA RIVERA, ATRIZ DE GLEE, DESAPARECIDA DEPOIS DE PASSEIO DE BARCO COM O FILHO«

Segundo a People, um dos agentes terá afirmado: "A evidência mais conclusiva agora são as declarações do seu filho, a única testemunha".

"Ele viu a mãe desaparecer debaixo de água. Estamos muito confiantes de que ela está na água e que a recuperaremos no lago", concluiu.

Recorde que, recentemente, a polícia afirmou também que já não acredita na sobrevivência da atriz (saiba mais aqui).