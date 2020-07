1 / 2 Al Seib 2 / 2 Al Seib

Estas imagens estão a correr mundo. Várias estrelas da famosa série de televisiva Glee foram vistos de mãos dadas com amigos e familiares de Naya Rivera, junto ao lago onde a atriz terá perdido a vida. Um momento emotivo captadado pelos fototógrafos e no qual estavam presentes nomes como Amber Riley, Chris Colfer e Kevin McHale.

De salientar que esta segunda-feira, 13 de julho, terá sido encontrado o corpo de Naya Rivera, desaparecida desde a última quarta-feira, dia 8 , no lago Piru, no estado norte-americano da Califórnia, após um passeio de barco com Josey, o seu filho de quatro anos, encontrado horas depois a dormir na embarcação.

Em conferência de imprensa, a polícia de Ventura disse aos jornalistas que as características físicas, as roupas e a localização do corpo levam a crer que pertence à atriz de Glee.

Entretanto, sabe-se que vai ser realizada uma autópsia para determinar as causas da morte e verificação da identidade. Segundo a polícia de Ventura ter-se-á tratado de um trágico acidente. Naya Rivera terá conseguido salvar o filho, mas não terá tido "força" para salvar-se a si própria e afogou-se ."Falámos com o filho dela e não há a indicação de que tenha sido um suicídio . De tudo o que sabemos até agora leva a crer tenha sido algum tipo de acidente", referiu o Kevin Donoghue, porta-voz do membro do departamento da polícia de Ventura, citado pela revista People.