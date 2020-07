Getty Images

As buscas por Naya Rivera continuam no Lago Piru, na Califórnia. A atriz de 'Glee' está desaparecida há cinco dias, depois de ter sido vista a entrar num barco com o filho de quatro anos.

O ex-marido e pai do menino, Ryan Dorsey juntou-se às buscas da atriz de 33 anos. Na imprensa internacional foram publicadas algumas fotografias emotivas onde é visível o ator desconcertado.

Filho de Naya Rivera, de 4 anos, revela à polícia ter visto a mãe "desaparecer na água"

Ryan esteve ao lado da família da atriz. No mesmo dia, o pai de Naya foi visto a nadar desesperadamente no lago à procura da filha.

De acordo com alguns meios de comunicação, a polícia já não acredita na possibilidade de encontrar Naya viva.

