Reprodução Instagram, DR

Ao longo dos últimos dias, inúmeras figuras públicas têm deixado sentidas homenagens a Pedro Lima, que foi encontrado morto no passado sábado, dia 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais.

A imprensa dava conta que Catarina Ribeiro podia ter sido uma das últimas pessoas a ver o ator, uma vez que no dia anterior tinham combinado um jantar, no entanto, Cinha Jardim revelou, no 'Você na TV', mais detalhes sobre a véspera da morte do ator.

A comentadora da TVI explicou o ator teve uma longa conversa com a mulher, Anna Westerlund, no dia anterior à tragédia: “Eu sei por uma pessoa muito amiga que a Anna esteve com ele até às duas ou três da manhã a conversar e muito. E que depois ela foi se deitar e disse: ‘eu só me vou deitar quando tu vieres deitar’. E ele foi se deitar mas não dormiu. Realmente, porque às sete da manhã estava a sair de casa", contou.

"Eu mando daqui um grande beijinho para a Anna e para a família toda, e que tenham muita força, porque isto só o tempo vai ajudar", terminou.

Na mesma emissão, Manuel Luís Goucha voltou a relembrar Pedro Lima, assumindo que também já pensou em suicídio.

Instagram