Reprodução Instagram, DR

A notícia da morte de Pedro Lima deixou o país em choque e apanhou de surpresa os colegas do ator de 49 anos. Foram várias as figuras públicas que prestaram tributo, entre elas Catarina Ribeiro, que poderá ter sido uma das últimas pessoas a vê-lo.

Na tarde de sexta-feira, dia 19 de junho, Pedro esteve a gravar a novela 'Amar Demais', da TVI, que ainda não estreou e, após as gravações, esteve a conversar com Catarina, que faz de sua filha no enredo.

"Pedro Lima. O meu Pedro. O meu companheiro, o meu pai da ficção, a pessoa com o coração mais puro e bonito", começou por escrever a jovem de 22 anos.

A atriz deixou uma mensagem emotiva em homenagem ao ator e recordou o dia que antecedeu a sua morte. "Ainda ontem estive contigo na sala de atores, ainda ontem combinámos jantar. Não me conformo de todo. Só quero deixar a minha palavra de apoio e carinho à família dele. E que me vais fazer uma falta muito grande", lembrou.

"Obrigada por tudo o que nos deste, Portugal não vai ser o mesmo. Não consigo escrever mais", rematou.

Pedro Lima foi encontrado sem vida este sábado, dia 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais, e deixa cinco filho, João Francisco, de uma relação passada, e Emma, Mia, Max e Clara, fruto do atual relacionamento com Anna Westerlund.