Amazon, DR

A vida de Meghan Markle é escrutinada ao máximo, sendo que todos os seus passos são seguidos com muita atenção. Um livro recente sobre o relacionamento entre a atriz e o príncipe Harry, ‘Meghan and Harry: The Real Story’ (‘Meghan e Harry: A História Real’, em português), descreve Meghan como uma pessoa "viciada em fama".

O jornal norte-americano New York Post divulgou trechos do livro, com lançamento previsto para o dia 25 de junho nos Estados Unidos e Reino Unido, que parece ser muito polémico. De autoria da jornalista e escritora britânica Colin Cambpell, a obra conta que Meghan sonha em ser presidente dos Estados Unidos e que "a Inglaterra nunca foi suficiente para ela”, e por isso a mudança para Los Angeles. Recorde-se que os duques de Sussex estão a viver numa mansão em Beverly Hills com o pequeno Archie e a mãe de Meghan, Doria Ragland.

No livro, a escritora descreve Meghan como “uma manipuladora… Uma viciada em fama” que “teve vários homens”. “A vida inteira da Meghan tem sido uma grande encenação. O Harry estava desesperado para conhecer alguém e é apenas uma escada para ela”, lê-se no trecho, acrescentando ainda que numa das páginas Harry é chamado de "patético".

'Diana in Private' ('Diana em privado', em português) é uma biografia da mãe do príncipe Harry, a princesa Diana, que também foi publicada por Colin Cambpell.