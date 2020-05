FNAC

'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family'. Este é o nome do tão esperado livro do príncipe Harry e Meghan Markle que irá abordar o polémico afastamento da vida da família real britânica e revelar pormenores que "vão além manchetes".

A biografia com 320 páginas irá ser lançada online mundialmente no dia 11 de agosto e nas lojas físicas a partir do dia 20 do mesmo mês, mas já está disponível para pré-venda no site da Amazon. Porém, está indisponível para entrega em Portugal devido a elevada procura.

Na noite desta quarta-feira, dia 4 de maio, o co-autor britânico do livro, Omid Scobie, recorreu ao Twitter para revelar que a obra alcançou o primeiro lugar no dia em que foi colocada em pré-venda. "Bem, isto é uma agradável surpresa!', escreveu. Segundo a imprensa internacional, Omid é próximo de Meghan e foi um dos seus jornalistas favoritos.

O exemplar já desceu no ranking, mas ainda se encontra no top 10 da Amazon, estando em segundo lugar na lista dos best-sellers das biografias da realeza, logo a seguir ao 'Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle', de Tom Quinn.

A editora, Dey Street Books, divulgou uma breve descrição sobre a colaboração de Meghan e Harry com os dois jornalistas, Omid e Catherine Durand, referindo que "poucos sabem a verdadeira história" e que os detalhes revelados "vão além manchetes [...] afastando os muitos rumores e equívocos que atormentam o casal".

O livro digital também já está em pré-venda na FNAC e custa 14,83 euros.