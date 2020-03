Reprodução Facebook, DR

Na semana passada, quando esteve n’ O Programa da Cristina, Marco Paulo já tinha revelado que seria uma questão de dias até perder o seu cabelo por causa dos tratamentos de quimioterapia para combater um cancro da mama e isso veio a verificar-se dias depois. “Quando o cabelo começou a cair, achei que era melhor rapar a cabeça”, explicou à revista tvmais, adiantando que na primeira vez que enfrentou a doença, há 24 anos, foi difícil lidar com esta mudança de imagem, mas que agora aceita bem. “Quero é salvar-me”, afirma, antes de acrescentar: “Estou a fazer um tratamento muito agressivo. Já fiz duas sessões e faltam-me mais duas. Depois, irei iniciar outro tratamento, que será mais leve”.

Determinado a vencer, Marco Paulo continua focado na sua carreira e prepara um concerto para o 21 de março no Super Bock Arena, antigo Pavilhão Rosa Mota, no Porto. “Lá estarei. Carequinha, mas bonitinho e com a minha voz de sempre. Sinto que sou muito amado pelas pessoas e isso dá-me mais forças para curar-me e continuar a enfrentar a vida”, garante.

