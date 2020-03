Facebook

“No seguimento da recomendação efetuada pela DGS – Direção Geral de Saúde, como forma de prevenção do novo Coronavírus (COVID-19), relativamente a eventos públicos em recintos fechados, a editora Espacial e a Senhores do Ar tomaram a decisão de adiar o concerto de Marco Paulo, agendado para dia 21 de março no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, para dia 23 de maio”, lê-se no comunicado enviado pela produtora responsável pelo espetáculo.

O mesmo documento esclarece que os bilhetes já adquiridos continuam válidos, mas que também é possível pedir o reembolso: “Preferindo a devolução do valor do ingresso, pode pedi-lo, no respetivo local de compra, no prazo de 30 dias a contar da data do evento adiado (21 março)”.

Recorde-se que Marco Paulo esteve recentemente n’ O Programa da Cristina para falar da sua luta contra o cancro da mama e mostrou-se muito entusiasmado com este concerto a norte. Reveja a conversa nos vídeos abaixo: