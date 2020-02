Instagram

Marco Paulo não esconde a emoção ao falar desta fase frágil da sua vida, em que foi diagnosticado com cancro da mama. A notícia foi tornada pública esta segunda-feira, 17 de fevereiro, por alguns meios de comunicação nacionais, e o artista, de 75 anos sentiu necessidade de esclarecer e tranquilizar todos os que admirem e acompanham a sua carreira.

“Foi-me detetado um tumor no peito (...) nunca me passou pela cabeça que isso me pudesse acontecer... aos homens (...) Não me apercebia, sentia o tumor, mas não ligava muito. (...) No primeiro exame, foi-me logo detectado e tive que tirar o peito. Tento, agora, superar o melhor possível. Não queria que as minhas fãs soubessem, para ficarem descansadas. (...) Vou fazer cinco sessões de quimioterapia", disse durante uma entrevista para o Jornal da Uma.

Marco Paulo aproveitou também para alertar para este cancro raro nos homens e, emocionado, garantiu: “A minha vontade de vencer esta batalha é grande (…) Quero que me deem força, que não me deixem ir abaixo”.

O intérprete de temas incontornáveis da música portuguesa como Eu Tenho Dois Amores, Ninguém, Ninguém ou Nossa Senhora tem um concerto agendado para o próximo dia 21 de março, no Super Bock Arena, no Porto, mas a verdade é que não sabe se subirá ao palco. Tudo dependerá de como se encontra fisicamente nessa altura.