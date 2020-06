Stephane Cardinale - Corbis

A pandemia Covid-19 continua a ser uma realidade muito presente em todo o mundo, embora já estejamos todos a tentar retomar alguma normalidade depois de um período de isolamento. No Mónaco, e já depois do príncipe Alberto ter sido uma das primeiras figuras da realeza europeia a ser diagnosticada com o novo coronavírus, retomam-se alguns atos oficiais e a princesa Charlene mostra que está ao lado do marido nestes momentos mais delicados.

Instagram

Numa fotografia publicada na sua página de Instagram – muito preenchida com imagens dos filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, de cinco anos – a antiga nadadora olímpica declarou-se ao marido. “Juntos somos mais fortes”, escreveu na legenda da imagem onde surge ao lado do príncipe Alberto, ambos de máscara, durante a inauguração de um casino em Montecarlo.

>> LEIA TAMBÉM: DESCOBERTA A IDENTIDADE DO HOMEM MISTERIOSO QUE ACOMPANHA SEMPRE A PRINCESA CHARLENE DO MÓNACO