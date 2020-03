Getty Images

A organização do tradicional Baile da Rosa, que se realiza anualmente no Mónaco, anunciou o cancelamento de evento há já alguns dias, devido “ao alto risco de contágio” e seguindo “as recomendações das autoridades sanitárias”.

“As medidas de prevenção relacionadas com o Covid-19 fizeram-nos adiar a celebração do Baile da Rosa, inicialmente programado para o sábado, dia 21 de março. Haverá uma nova data de acordo com a evolução da situação”, podia ler-se no comunicado.

Esta decisão foi anunciada muito antes do herdeiro do Principado, Alberto, ter tornado público que o resultado do seu teste à Covid-19 foi positivo, pelo que entrou em quarentena na passada quinta-feira, dia 19. Saiba mais sobre o estado de saúde do príncipe aqui!

Recorde-se que este baile teve a sua primeira edição em 1954 e esta é a primeira vez que não se realiza. É um evento sempre muito aguardado por assinalar o início da primavera e ter sempre grande adesão por parte de toda a família Grimaldi.

Reveja no links abaixo imagens de edições anteriores:

>> Charlotte do Mónaco e Dimitri Rassam oficializam noivado no Baile da Rosa

>> Charlotte Casiraghi acaba de vez com rumores de separação