Marc Piasecki

Um dia depois do Palácio Real do Mónaco ter informado que o príncipe Alberto está infetado com o novo coronavírus, o príncipe monegasco adiantou detalhes sobre o seu atual estado de saúde.

Numa entrevista telefónica concedida ao Mônaco Matin, o marido de Charlene do Mónaco revelou que decidiu fazer o teste de despistagem da Covid-19, após se ter sentido doente, ainda que não tivesse febre. O facto de ter testado positivo deixou o príncipe apreensivo, uma vez que havia sofrido uma grave pneumonia em 2018.

Atualmente, Alberto está ser acompanhado pelo médico da família real e está a tomar paracetamol. Segundo este, os sintomas estão cada vez mais leves e não há motivos para preocupação.

Na mesma entrevista, o filho de Rainier II explicou estar que está a cumprir quarentena num dos seus apartamentos particulares, afastado da mulher, Charlene, e os filhos, Jacques e Gabriella, de cinco anos. "Eu não vejo minha esposa e filhos desde então [15 de março]", contou.