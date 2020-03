Stephane Cardinale - Corbis

Cerca de duas semanas depois do Palácio do Mónaco ter divulgado que o príncipe Alberto estava infetado com Covid-19, há boas notícias para o marido de Charlene. O príncipe monegasco já se encontra recuperado. O anuncio foi feito esta terça-feira, 31 de março, através de um comunicado oficial da casa real.

“Os médicos que acompanharam o príncipe Alberto após o início da infeção por COVID-19, autorizam-no a terminar o período de quarentena. O príncipe soberano é declarado curado e com boa saúde. Em breve, irá juntar-se à família e continuará em confinamento, mantendo contato próximo com o governo e seus colaboradores próximos. Sua Alteza lembra mais uma vez ao povo de Mónaco a importância de respeitar escrupulosamente as medidas de contingência e limitar o contato com os outros. O cumprimento rigoroso desta regras ajudará a conter a propagação do vírus”. pode ler-se.

Recorde-se que o príncipe Alberto do Mónaco e a mulher, Charlene, têm dois filhos em comum, os gémeos Jacques e Gabriella, de cinco anos.