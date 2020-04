Getty Images

Casada com o príncipe Alberto do Mónaco desde 2011, a princesa Charlene nunca se adaptou bem à vida de princesa e isso viu-se até nas vésperas do enlace, em que tentou fugir do Mónaco, mas foi ‘apanhada’ no aeroporto. Acabou por casar-se e em 2014 foi mãe dos gémeos Jacques e Gabriella, que parecem ter-lhe dado nova alento e sobretudo um escape para os eventos oficiais onde está cada vez menos presente.

Mas durante todo este tempo, a antiga nadadora olímpica não esteve sozinha. O seu irmão mais novo, Gareth Wittstock largou toda a sua vida na África do Sul e mudou-se para o do Mónaco para lhe dar todo o apoio que precisa. Foi já no principado eu se casou a irlandesa Roisin Galvin, com quem tem uma filha, Kaia Rose, de seis anos.

Além da ligação afetiva que os une e de Charlene ter escolhido o irmão para padrinho da sua filha, Gabriella, obrigando-o a converter-se ao catolicismo, estão também ligados profissionalmente. Gareth trabalha na fundação da princesa e é ele a sua grande companhia, sobretudo em eventos desportivos ou culturais em que o príncipe Alberto não está presente.