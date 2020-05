Isabel Almeida e João Neves formaram um dos pares mais mediáticos da primeira edição de Quem Quer Namorar com o Agricultor''. O agricultor de Elvas e a candidata de Torres Vedras ainda estiveram juntos durante algum tempo após o final do programa da SIC, no entanto há cerca de pouco mais de meio ano, decidiram seguir caminhos separados.

Entretanto, Isabel Almeida voltou a encontrar o amor. Em declarações ao site Holofote e à revista TV Mais, a auxiliar da ação educativa garantiu estar apaixonada e revelou estar a viver um novo romance desde o passado mês de janeiro.

"Já tenho o meu coração ocupado. Estou feliz”, confidenciou, acrescentando: "Foi uma relação que aconteceu há 15 anos, mas não chegou a bom porto. As nossas vidas mudaram, reencontrámo-nos e ficámos juntos”.

"Estamos juntos desde janeiro, mais ou menos. Foi uma coisa natural, porque já nos conhecíamos. E está a correr muito bem. Espero que seja para o resto da vida”, confessou, revelando ainda que o casal já partilha a mesma casa.

Já quanto a João Neves, Isabel Almeida assegura que ambos mantêm uma relação de amizade e que o agricultor de Elvas faz questão de conhecer o seu novo companheiro. "Ele diz que o quer conhecer e eu ficarei muito feliz quando isso acontecer, até porque ele sempre me disse que, quando tivesse outra relação, gostava que lho apresentasse. Espero que também ele refaça a vida dele”.