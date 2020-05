Ricardo Bernardes, do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?', desabafou este domingo, dia 24 de maio, com Andreia Rodrigues sobre uma das suas maiores mágoas.

O participante desta experiência social revelou à apresentadora da SIC que não vê o filho há vários anos e acabou por se emocionar. "Não vejo o meu filho desde que tem 4 ou 5 cinco anos. Por isso acho que sou uma pessoa mais fria por causa disso", começou por revelar.

