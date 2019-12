Passou cerca de uma semana desde que Isabel Almeida anunciou que a sua relação com João Neves tinha chegado ao fim. "O meu ritmo de trabalho tirou-me a paciência que tinha para alguns comportamentos do João", começou por confidenciar a participante do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? à revista TvMais.

"O João precisa de alguém que cuide dele, que seja um pilar. Faz parte da personalidade dele. E eu não consigo fazê-lo a tempo inteiro. Precisava de um homem e não de outro filho", contou ainda, antes de revelar que o fim do namoro não foi pacífico: “Eu tentei explicar os meus motivos ao João, embora pense que ele não entendeu (...) Disse-me que estive a fingir aquele tempo todo... e se ele acha que o que vivemos foi com fingimento da minha parte é porque não é merecedor do amor, respeito e carinho que lhe dediquei [...] O João fica sempre inseguro e nervoso fora da zona de conforto dele, o que é normal, e eu também estava menos paciente para dramas e complicações".

Contudo, agora a revista TV Guia adianta que há outro motivo bem forte para a separação: Isabel Almeida está novamente apaixonada e já foi vista a passear em clima de romance com o seu novo companheiro em Terras Vedras, a cidade onde vive.

