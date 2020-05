Isabel Almeida e João Neves formaram um dos pares mais mediáticos da primeira edição de Quem Quer Namorar com o Agricultor''. O agricultor de Elvas e a candidata de Torres Vedras ainda estiveram juntos durante algum tempo após o final do programa da SIC, no entanto há cerca de cinco meses decidiram seguir caminhos diferentes.

Entretanto, esta quinta-feira, 13 de maio, João Neves esteve no programa de Júlia Pinheiro e falou sobre o fim da relação.

"Às vezes pensamos que as coisas vão dar certo. Infelizmente, aqui deu certo até a certa altura, depois não deu. Cada um seguiu o seu caminho. Ficou um conhecimento, ficou uma amizade", começou por confidenciar.

Quando questionado por Júlia Pinheiro, se achava que o relacionamento era sério, João Neves respondeu sem qualquer dúvida. "Sempre, desde o primeiro momento. Na minha edição, eu sempre disse que se não fosse a Isabel, íamos todos divertir-nos, fazer o programa, porque mais ninguém fazia o meu género", reforçou.

>> Chegou ao fim a relação de João Neves e Isabel, de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' <<

Porém, a relação acabou apenas por durar alguns meses e o agricultor não entende o que levou Isabel a colocar um ponto final no namoro. "Quando queremos resolver uma situação, quando queremos levar uma coisa a bom porto, acho que a distância, nem mais nada faz a diferença. Quando a gente quer, tudo se faz. Tem que ser com calma, tem que ser com planos. Quando não se quer, tenta-se arranjar uma desculpa [...] Se não deu, não deu. Não sei porque é que ela entendeu que não deu. Por mim, dava sempre", referiu.

"Em parte foi uma desilusão. Eu estava a pensar num futuro", rematou, acrescentado que neste momento se encontra disponível para amar.