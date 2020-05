1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Liliana Oliveira está de luto. A ex-candidata da segunda temporada de Casados à Primeira Vista perdeu o primo, conforme fez saber esta sexta-feira, 15 maio, através de uma mensagem emotiva deixada nas redes sociais.

"A Vida passa num instante e num instante não somos nada. As brigas são desnecessárias, as inimizades são dispensáveis, falta amor nos dias de hoje. Ri hoje, ama hoje, abraça hoje pois amanhã não sabes se estás cá." começou por escrever na legenda de uma fotografia do seu familiar.

“Hoje mais uma estrelinha está no céu. Meu primo, meu amigo. Partiste cedo demais, deixas um vazio nos nossos corações. Vou-me lembrar sempre de ti a rir, das nossas tardes em casa da avó, das nossas longas conversas", continuou.

"Foste o meu braço direito quando o meu pai partiu, sofreste comigo como se fosse teu. E agora vais tu. Tão cedo, porquê? Tinhas uma vida pela frente. Entre tropeços e recomeços sem nunca desistir. Ainda na semana passada falamos sobre as pancadas da vida e o que nos mantinha com força para continuar. Saber que já não estás mais aqui deixa-me um vazio sem fim. Olha por nós, porque tu continuas vivo nos nossos corações. Adoro-te", rematou.