RUI VALIDO

Liliana Oliveira formou com Pedro Pé-Curto um dos casais mais mediáticos da segunda temporada de Casados à Primeira Vista. A jovem de Sacavém e o professor de Educação Física foram o primeiro par a trocar alianças no programa da SIC e a "química" foi imediata. Porém, depois de uma lua-de-mel num destino idílico, a relação esmoreceu e a postura 'mais agressiva' de Liliana foi alvo de várias críticas nas redes sociais.

Entretanto esta quinta-feira, 2 de janeiro, e após o programa da SIC ter chegado ao fim, a ex-praticante de Casados à Primeira Vista esteve n'O Programa da Cristina e explicou a mudança drástica de comportamento com Pedro Pé-Curto.

"O Pedro é um homem muito intenso e gosta muito de estar próximo e acabou por se entregar com muita mais facilidade do que eu. Ele acreditou realmente que estávamos casados e que ia ser para a vida e eu acabei por me sentir um bocado sufocada, sem liberdade, sem espaço e em vez de lhe dizer, fui bruta e acabei por me afastar drasticamente. Aquilo era demasiado. Como não estou habituada a ter tanto carinho a atenção, o que ele me estava a dar era demasiado", começou por explicar.

Liliana frisou ainda que o seu anterior relacionamento acabou por condicionar a forma como se relacionou com Pedro. "Não deu certo por culpa minha. Podia ter dado certo .Eu não me deixei levar e não de deixei entregar", referiu.

"Houve muitos fatores externos que influenciaram os nossos comportamentos e as nossas atitudes e depois só passa aquilo que cria um bocado mais de fricção e impacto. Houve ali comportamentos e atitudes que nada tinham a ver com o Pedro, mas depois era ele que levava por tabela sem ter culpa nenhuma… e foi o que aconteceu. Não estou desculpar os meus comportamentos porque tenho de o fazer, não estou a culpar ninguém", afirmou.

"Realmente, no início houve atração. Mas paixão, não", rematou.

Veja a conversa no vídeo abaixo