Liliana Oliveira, uma das concorrentes mais polémicas da segunda edição de Casados à Primeira Vista, esteve esta quinta-feira, 2 de janeiro, n'O Programa da Cristina. A ex-mulher de Pedro Pé-Curto recordou a sua participação no programa da SIC e reagiu ainda aos rumores de gravidez, que surgiram após esta ter publicado uma fotografia nas redes sociais, em que surgia com a mão sobre a barriga (ver aqui).

"Eu não estou grávida", começou por dizer. "Já me inventaram duas gravidezes, mas não[...] Quem sabe um dia?", referiu.

Já no que diz respeito ao amor, Liliana garantiu que não está apaixonada e negou o suposto romance com o ator, André D´'Almeida. "Não é [namorado]. O André é meu amigo. Só", referiu, acrescentado: "O André nem está cá. Mora na Suíça", esclareceu a jovem de Sacavém, revelando que se prepara para rumar até ao estrangeiro, no início do verão, para frequentar um curso profissional.

Importa referir que os rumores de romance surgiram após o ator ter comentando uma fotografia de Liliana. "As páginas em branco serão agora preenchidas por nós dois, em breve por nós 5", pode ler-se.

Reprodução Instagram, DR