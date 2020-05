1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Chegou ao fim o namoro de Miguel Pereira e Cátia Lopes, conforme avançam o site Holofote e a revista Telenovelas. Cerca de três meses depois de terem estado à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC, os dois jovens que se apaixonaram na segunda temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? terão decidido colocar um ponto final na relação.

De salientar que a notícia surge cerca de uma semana depois de Wênnia Emannuelly e Emanuel Costa terem anunciado o fim da relação. O ex-casal chegou a fazer para casar e enfrentou a perda do primeiro filho em comum, quando a jovem brasileira sofreu um aborto espontâneo (saber mais aqui).

Recorde no vídeo abaixo a entrevista de Miguel Pereira e Cátia Lopes a Júlia Pinheiro: