Instagram

Fernanda Serrano é uma mãe orgulhosa e não o esconde. Esta quinta-feira, dia 16, a atriz esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no Você na TV! e falou precisamente da relação que mantém com os quatro filhos, Santiago, de 15 anos, Laura, de 12, Caetana, de dez, e Maria Luísa, de quatro.

O mais velho festejou o seu aniversário no mês passado e Fernanda Serrano revelou que não estava à espera do presente pedido pelo jovem. “Sabes o que me pediu para presente de aniversário? Pediu para irmos de fim de semana só os dois”, confidenciou.

Instagram

A atriz foi ainda surpreendida com mensagens das filhas e da mãe, Ercília, que raramente aparece. A família está toda reunida em casa de Fernanda Serrano, na Charneca da Caparica. A atriz só sai para trabalhar e fazer compras e neste período não tem estado com o namorado, o personal trainer Ricardo Pereira, como explicou após alguma insistência de Goucha.

Recorde-se que a atriz se separou de Pedro Miguel Ramos no início do verão passado, após 15 anos de vida em comum. Os filhos ficaram com a mãe, mas no último domingo, dia 12, data em que se celebrou a Páscoa, o empresário reuniu-os num retrato familiar que está a encantar a internet. VEJA AQUI!

Instagram