Esta quarta-feira, dia 11, o país esteve em suspenso para saber quais seriam as medidas adotadas pela Direção-Geral de Saúde para lidar com o coronavírus e muitos aguardavam que as escolas fossem encerradas, por exemplo. Isso não aconteceu e Fernanda Serrano recorreu às redes sociais para demonstrar o seu descontentamento.

“Bom dia Portugal! Vou manifestar assim o meu desagrado à ainda não decretada mas no meu entender, tão necessária quarentena! Tenho receio. Por todos nós! Eu estou a tomar todas as medidas de instrução para evitar contágios! Vamos levar isto a sério. Por favor! Sem alarmismos. Mas com seriedade e muito cuidado”, escreveu a atriz no Instagram.

Nos comentários do post que conta com dezenas de comentários, Fernanda Serrano esclareceu ainda que está “fechada em casa” com os quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.

