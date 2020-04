João Maria Catarino

Meses depois de ter sido ‘apanhada’ em clima de romance com Ricardo Pereira numas férias em São Tomé e Príncipe, Fernanda Serrano parece continuar feliz ao lado do personal trainer, apesar das recentes notícias que davam conta do fim da relação.

As dúvidas em torno de uma possível separação foram desfeitas com um comentário numa publicação de Sofia Ribeiro a assumir justamente o fim do seu relacionamento de quase dois anos com o empresário João Almeida Henriques (veja aqui). "Be safe, minha princesa linda. Agora que estás ‘livre’, queres namorar comigo? Dizem que também estou... dizem! Beijo", escreveu Fernanda Serrano, deixando claro que continua feliz ao lado do PT.

De referir que, embora nunca tenha falado abertamente sobre esta relação, a atriz da TVI também não desmente. Ricardo Pereira é o primeiro namorado conhecido a Fernanda Serrano depois do divórcio do empresário Pedro Miguel Ramos, com quem esteve casada durante quase 15 anos. Desta união nasceram quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.