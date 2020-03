Reprodução Instagram, DR

Foi em junho do ano passado que Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos anunciaram o fim de casamento de 15 anos. Entretanto, as últimas notícias têm dado conta de que a atriz mantém um romance com o personal trainer Ricardo Pereira, com quem terá desfrutado de umas férias a dois em S.Tomé e Príncipe, no início de janeiro.

No último fim de semana, Fernanda Serrano marcou presença na Moda Lisboa e foi questionada pelo programa Passadeira Vermelha, da SIC CARAS, sobre a sua alegada nova relação, frisando: "As revistas nunca saberão nada daquilo que me assiste dentro das minhas quatro paredes". A atriz acrescentou ainda que quando existir algo, será a própria a anunciá-lo.

Recorde-se que recentemente o ex-marido da artista terá comentado o alegado novo romance desta. De acordo com uma publicação nacional, o empresário terá comentado com amigos que “não estava preparado para ver Fernanda com outro homem”.

O ex-casal têm quatro filhos em comum: Santiago, de 15 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro.