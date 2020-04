Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos comunicaram o seu divórcio há menos de um ano. Este domingo, dia 12, a atriz passou o Domingo de Páscoa a trabalhar e os filhos ficaram passaram o dia como empresário.

Foi nas redes sociais que Pedro Miguel Ramos partilhou uma imagem ao lado dos quatro filhos: Santiago, de 15 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de nove, e Caetana, de três. "Os cinco magníficos. Páscoa Feliz", escreveu o ex-marido da atriz na legenda.

No início do ano, Fernanda Serrano foi ‘apanhada’ em clima de romance com Ricardo Pereira, personal trainer, numas férias em São Tomé e Príncipe. A imprensa avança que o romance chegou ao fim, mas a atriz falou sobre o alegado namoro.