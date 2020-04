João Maria Catarino

Cerca de quatro meses depois de terem surgido os primeiros rumores, a relação de Fernanda Serrano com Ricardo Pereira terá terminado. A notícia é avançada pela revista TV Guia, que cita uma amiga da atriz, de 46 anos. "Eles não têm muito a ver. Têm filhos que são amigos, viveram ambos fases complicadas, mas os interesses em comum não são os mesmos (...) A Fernanda prefere o recato do lar neste momento", lê-se.

Com todos os trabalhos suspensos devido à Covid-19, Fernanda Serrano encontra-se em casa, de quarentena, com os quatro filhos: Santiago, de 15 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro.

Recorde-se que a atriz terminou no início do verão passado o seu casamento de mais de 14 anos com o empresário Pedro Miguel Ramos. Meses depois foi apanhada em clima de romance com Ricardo Pereira durante umas férias em São Tomé e Príncipe. A estrela da TVI nunca assumiu, no entanto, esta relação.

