Fernanda Serrano e o ex-marido, Pedro Miguel Ramos, sempre optaram por proteger a identidade dos filhos não revelando imagens do seu rosto e evitando aparecer com eles em eventos. Quando o faziam, pediam sempre que houvesse o cuidado de não mostrar a cara das crianças. Contudo, essa realidade parece também ter mudado com o fim do casamento de 15 anos, em maio último.

Depois de uma das filhas do ex-casal, Laura, de 12 anos, ter protagonizado uma campanha do Dia da Mãe ao lado da atriz, foi a vez de Santiago, de 15, pisar a passadeira vermelha de um evento com Fernanda Serrano, que não esconde o orgulho por viver este momento. “Agora já tenho a companhia ideal para me acompanhar nestes momentos! O Meu Príncipe! A minha cara de mãe babada...❤️”, escreveu a estrela da TVI na legenda de uma fotografia tirada na entrega dos Prémios Cosme Damião, uma gala organizada pelo Sport Lisboa e Benfica.

Fernanda Serrano tem mais duas filhas – Maria Luísa, de dez anos, e Caetana, de quatro – também nascidas da união com o empresário Pedro Miguel Ramos. Para já, ainda não vimos imagens do rosto das meninas.

Embora não confirme, a atriz estará agora a viver um romance feliz ao lado do personal trainer Ricardo Pereira, com quem viajou para São Tomé e Príncipe no início deste ano.

