São vários os meios de comunicação social que falam de um clima de tensão entre Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos depois do fim do casamento, em maio do ano passado. As últimas notícias que dão conta de um romance da atriz com o personal trainer Ricardo Pereira fizeram com que o empresário reagisse e se confessasse surpreendido com as mesmas, fazendo crer que a decisão de acabar com a união partiu da artista.

Apesar de tudo, Fernanda Serrano continua a ser muito acarinhada pelos seus fãs, que apoiam a sua decisão de ser feliz. “Feliz que tenha ganho a batalha contra o monstro. Também eu fui casada com um homem que me traiu sucessivamente ao longo de 20 anos. Quando consegui pôr fim à situação e arranjei um namorado, passei de bestial a besta. Ele saiu herói do casamento”, escreveu uma fã no Instagram, na legenda de uma fotografia onde a atriz surge ao lado do filho, Santiago, na entrega dos Prémios Cosme Damião.

E, mostrando que, de facto, a relação com Pedro Miguel Ramos não é pacífica, a estrela da TVI comentou: “Obrigada pelas suas tão importantes palavras. Para mim, para si, para tantas pessoas, a quem só a elas lhes assiste o direito soberano de decidir sobre a sua vida e felicidade. A todas nós, o maior dos sorrisos. Seja feliz também. Por favor”.

Recorde-se que a atriz e o empresário foram casados durante 15 anos e têm quatro filhos em comum: Santiago, de 15 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro.