Instagram

Maria Cerqueira Gomes está de quarentena no Porto, com os filhos, Francisca, de 17 anos, e João, de dois. E apesar de cumprir as recomendações de isolamento, a apresentadora faz pequenas saídas, nomeadamente para mimar a sua avó, como mostrou nas redes sociais. “Hoje viemos deixar um jantar que a avó Dulce adora… foi pelo elevador”, escreveu Maria nas Stories do Instagram, onde mostrou a sua avó a fazer adeus à janela.

Instagram

Recorde-se que, após mais de um ano a viver em Lisboa, a apresentadora de televisão está de regresso ao Porto, agora que já não vai estar ao lado de Manuel Luís Goucha no programa das manhãs da TVI.

>> Após separação, Maria Cerqueira Gomes fala sobre as saudades do filho: “O João não está comigo”