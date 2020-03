Reprodução Instagram, DR

Há dias, Maria Cerqueira Gomes esteve em direto ao telefone com Manuel Luís Goucha, para o Você na TV!, e revelou que o seu filho, João, de dois anos, estava com o pai, António Miguel Cardoso. "Eu, na semana passada, estive em Lisboa com o João. O meu filho, esta semana não está comigo, as saudades apertam, portanto um grande beijinho a todos que estão na mesma situação que eu, e que às vezes têm que ficar sem os filhos, mas é por um bem maior”, confessou, referindo-se ao período de isolamento social voluntário face ao novo coronavírus.

Instagram

Mas pelo que se pode perceber pelas duas últimas publicações da apresentadora de televisão no Instagram, desde a separação – da qual nunca falou abertamente – a guarda do menino é partilhada e este passa uma semana com a mãe e outra com o pai. “O mundo de pernas para o ar... mas com eles por perto!❤️👩‍👧‍👦 #fiqueemcasa” e “Resumo do dia! 🌞❤️”, escreveu Maria Cerqueira Gomes na legenda de duas fotografias onde se mostra a mimar o pequeno João.

Instagram

Recorde-se que os rumores em torno do possível fim da relação da apresentadora com António Miguel Cardoso começaram a circular na imprensa há vários meses, mas esta nunca se pronunciou publicamente sobre o assunto. Já o empresário sentiu, em fevereiro último, a necessidade de esclarecer a situação e partilhou um desabafo nas redes sociais a pedir que deixassem de os relacionar porque estavam a fazer vidas separadas desde agosto do ano passado (LEIA AQUI). Cerca de uma semana depois, a revista tvmais descobriu que o ex-companheiro de Maria Cerqueira Gomes tem uma nova namorada (SAIBA TUDO AQUI) e que terá sido isso a levá-lo a quebrar o silêncio.

Reprodução Instagram, DR

A apresentadora portuense é também mãe de Francisca, de 17 anos, fruto da anterior relação com o piloto Gonçalo Gomes.