Cerca de um mês depois de António Miguel Cardoso ter confirmado os rumores que davam conta do fim do seu relacionamento com Maria Cerqueira Gomes, a apresentadora de televisão ainda não comentou publicamente a separação, mas as ‘indiretas’ de Manuel Luís Goucha não mentem e até a própria assume dificuldades na sua vida amorosa.

Esta quinta-feira, dia 5, em direto no Você na TV, a portuense estava a jogar dominó quando confessou que, além de azar no jogo também no amor as coisas não lhe correm bem. “Já vou perder. Nem sorte ao jogo nem sorte ao amor”, disse.

Recorde-se que, de acordo com uma publicação de António Miguel Cardoso na sua página de Facebook, a separação remonta a agosto de 2019. Os dois têm um filho em comum, João, de dois anos.