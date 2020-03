Depois de uma longa especulação na imprensa, António Miguel Cardoso confirmou em fevereiro a sua separação Maria Cerqueira Gomes. A apresentadora nunca se pronunciou sobre o facto de estar separada, até esta quinta-feira, dia 19.

A partir do Porto, sem conduzir o Você na TV, a apresentadora falou com Manuel Luís Goucha e mandou um beijinho para todos os pais divorciados. "Eu, na semana passada, estive em Lisboa com o João [de dois anos]. O meu filho, esta semana não está comigo, as saudades apertam portanto um grande beijinho a todos que estão na mesma situação que eu, e que às vezes têm que ficar sem os filhos, mas é por um bem maior”, confessou, referindo-se ao período de isolamento social voluntário face ao novo coronavírus.

Maria Cerqueira Gomes e António Miguel Cardoso têm um filho em comum: João, de dois anos. A apresentadora é ainda mãe de Francisca, de 17 anos, da anterior relação com o piloto Gonçalo Gomes.