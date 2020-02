Reprodução Instagram, DR

Maria Cerqueira Gomes e António Miguel Cardoso estão separados. Os rumores surgiram há meses na imprensa nacional, sem que nenhum dos dois tivesse abordado o assunto publicamente, mas agora o empresário portuense decidiu confirmar o fim da relação com uma publicação na sua página de Facebook.

“Quem me conhece sabe que não sou de fazer posts, muito menos de ter uma vida ativa nas redes sociais e não gosto, nem nunca gostei de exibir a minha vida pessoal, porque ela é mesmo isso, PESSOAL. Sou uma pessoa privada, com quatro filhos maravilhosos e que durante 5 anos teve uma relação com a Maria Cerqueira Gomes, relação essa que já terminou, e bem, em Agosto do ano passado”, começou por escrever.

“Venho pedir, por favor, para sobretudo em público, deixarem de nos relacionar. Tenho muito respeito pela Maria e por aquilo que foi o nosso passado mas é demasiado cansativo para mim e para a minha família estar constantemente a levar com palpites, férias em que não estive, projectos que não são os nossos, etc. Vivo e viverei para mim, para os meus filhos, família, amigos e trabalho, e o único que peço é respeito e paz! Muito obrigado”, concluiu.

Recorde-se que a antiga profissional do Porto Canal trocou a Invicta por Lisboa no início de 2019 e isso poderá ter contribuído para o afastamento do casal. Esta confirmação chega numa altura em que a apresentadora se prepara para regressar ao norte do país, uma vez que deixará de fazer dupla com Manuel Luís Goucha, de acordo com as últimas notícias.

1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

Maria Cerqueira Gomes e António Miguel Cardoso têm um filho em comum: João, de dois anos. A apresentadora é ainda mãe de Francisca, de 17 anos, da anterior relação com o piloto Gonçalo Gomes.

Instagram