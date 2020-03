Instagram

Faz hoje precisamente três semanas que Dolores Aveiro sofreu um Acidente Vascular Cerebral Isquémico, que obrigou a ficar hospitalizada até ao último sábado, dia 21. Nas redes sociais, a mãe de Cristiano Ronaldo já tinha partilhado uma fotografia a dar conta do seu regresso a casa e escreveu: “Vocês pensavam que eu não voltava? Voltei devagar, suavemente, na calma, com paz no coração e com um pensamento em tom de recado: para quê julgar a cor da pele a roupa que se veste o sapato ou o aspecto de cada um? somos nada diante da vida, somos simples pedestres neste mundo, a vida é uma lição e só precisamos dar o valor e ser gratos por tudo!!! E ter fé em Deus que tudo vai dar certo!!! E eu sou uma abençoada por ter oportunidade de viver de amar a minha família e tê-los perto de mim… Obrigada a todos desse lado pelo apoio e pelo carinho. Foram dias duros, mas de lutas e vitórias. Já estou na minha casinha, rodeada do amor da minha família, que é a minha fortaleza, e energias boas. Estarei por aqui como gosto, mas sempre a cuidar de mim em primeiro lugar… e tenham fé, tudo vai dar certo!! Fiquem em casa!! Bjnhos a todos ❤️”.

Já esta terça-feira, dia 23, nas Stories do Instagram de Dolores Aveiro foi partilhado um pequeno vídeo onde surge a brincar com a sua neta mais nova, Valentina, de quase oito meses.

Neste momento difícil que o país está a viver, a matriarca do clã Aveiro tem ao seu alcance algo que não acontecia há algum tempo: toda a sua família está na Madeira em quarentena. Apesar de não ser pelos melhores motivos, acaba por ser também um incentivo para Dolores retomar rapidamente a sua vida normal após o susto de saúde.

