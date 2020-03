Instagram

Habituado a treinar diariamente, Cristiano Ronaldo não deixa de o fazer por se encontrar de quarentena por causa da Covid-19. Embora viva Itália, o país onde a pandemia já provocou mais mortes, o internacional português está a passar estes momentos críticos na Madeira, onde acabou por ficar retido quando queria apenas visitar a mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral na madrugada de 3 de março.

E durante a sua estadia, CR7 tem improvisado alguns treinos na garagem, aproveitando também para dar dicas à família para se manter em forma, como revelou a sua irmã Katia no Instagram. “Em quarentena com um PT profissional. Ou fazes, ou fazes!”, brincou a cantora e empresária numas imagens destes momentos partilhadas nas Stories do seu Instagram. Espreite o vídeo:

Na verdade, treinar em família não é novidade para o craque, que já mostrou por diversas vezes nas redes sociais momentos onde surge a praticar exercício rodeado pelos filhos. Recentemente, Cristiano fez as delícias dos seus seguidores ao treinar com a filha mais nova, Alana Martina, ao colo. Reveja esse momento: