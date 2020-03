Dolores Aveiro foi o rosto do terceiro episódio do programa da SIC, 24 Horas de Vida. E foi a Bárbara Guimarães que mostrou a casa onde viveu pela primeira vez, desde que refez a sua vida ao lado de José Andrade.

No vídeo que pode ver acima, Dolores Aveiro visita a primeira casa que foi oferecida por Cristiano Ronaldo , sítio que ainda lhe é querido, apesar de morar noutro apartamento na Madeira.

“A mãe procura uma casa para poder viver com o Andrade e sem ninguém para se meter na sua vida”, disse Dolores, recordando a conversa com o jogador da Juventus.

“Foi uma casa que me marcou, que me fez sentir feliz e estou orgulhosa do meu filho me ter feito essa proposta. Adoro a casa, é o meu cantinho”, confessa a Bárbara Guimarães, acrescentando que pediu a Ronaldo para que não vendesse o imóvel.

“Era o meu espaço e, no fundo, continua a ser porque eu venho sempre aqui”, garante, ao lado de José Andrade.