Dolores Aveiro foi a protagonista do programa 24 Horas de Vida deste domingo, 22 de março, e o serão foi marcado por momentos de grande emoção. Acompanhada por Bárbara Guimarães, a matriarca do clã Aveiro visitou alguns dos locais que mais gosta na Madeira e trocou declarações de amor com os que lhe são mais queridos. A Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de voz, a Kátia Aveiro, que vive no Brasil, ligou e ambas se emocionaram. Já a sua filha Elma Aveiro, que vive no Funchal, teve direito a uma visita da mãe na sua loja e também confessou alguma dificuldade em conter as lágrimas.

Ao longo do programa, que mostrou os cenários da infância dura e de uma vida marcada por muitas dificuldades até o filho se tornar no melhor jogador de futebol do mundo, Dolores Aveiro ainda visitou uma das suas irmãs, a quem agradeceu por nunca ter deixado que nada faltasse em sua casa, e foi surpreendida por algumas amigas.

Entre elas, Antónia, uma amiga espanhola que a acompanhou em momentos muito marcantes da sua vida, como a segunda luta contra o cancro da mama, em 2016, ou a viagem aos Estados Unidos para ir buscar os netos gémeos, Eva e Mateo, em junho de 2017. Recorde-se que, tal como o irmão mais velho, Cristiano, de nove anos, as crianças foram concebidas através de uma barriga de aluguer, e foi em Dolores que CR7 confiou para as trazer para Madrid, Espanha, onde vivia na altura. Quando Bárbara Guimarães questionou acerca da aventura das duas amigas nos EUA, Antónia mostrou-se surpreendida e perguntou a Dolores: “Mas podemos falar nisso?”. E a madeirense retorquiu: “Sim, sem entrar em pormenores”. Mas certo é que a mãe de Cristiano Ronaldo acabou por contar que as duas amigas viajaram juntas para ir “buscar os meninos”. “Foi uma aventura. Fomos por cinco dias e ficámos lá vinte”, completou Antónia.

