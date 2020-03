Drew Angerer

Parece que Harvey Weinstein está a pagar pelos seus pecados. No mês passado, um dos maiores produtores de Hollywood foi considerado culpado de duas das cinco acusações de crimes sexuais ocorridos entre 2006 e 2013.

Esta quarta-feira, dia 11 de março, o norte-americano de 67 anos conheceu a sua sentença: foi condenado a 23 anos de prisão, sendo este momento considerado histórico para o movimento MeToo.

Segundo o jornal The New York Times, o juiz James A. Burke, que conduziu o julgamento no Supremo Tribunal de Manhattan, em Nova Iorque, poderia ter condenado Harvey a uma sentença entre os cinco e os 29 anos.

