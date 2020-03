David Livingston

Foram dezenas as mulheres, incluindo atrizes famosas, que acusaram Harvey Weinstein de crimes sexuais em 2017, depois de um artigo da New York Times ter exposto o comportamento abusivo de um dos produtores mais famosos de Hollywood.

Três anos depois, Harvey acabou por ser considera culpado por dois crimes sexuais e, de acordo com a revista People, Georgina Chapman, sente-se enojada do ex-marido. "Dizer que o Harvey lhe dá repulsa é um eufemismo", contou uma fonte próxima da estilista.

Recorde-se que Georgina pediu o divórcio dias depois do caso se ter tornado público. Agora, com 43 anos, a designer encontra-se numa relacionamento com o ator Adrien Brody.

"Esta relação ajuda a desviar a sua atenção da dor e da vergonha que toda esta situação causou", disse ainda a mesma fonte à publicação.

Georgina e Harvey têm dois filhos em comum, India Pearl Weinstein e Dashiell Weinstein, de nove e seis anos respectivamente.

Scott Heins