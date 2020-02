Scott Heins

Mais de 80 mulheres, incluindo atrizes famosas, acusaram Harvey Weinstein de crimes sexuais, mas apenas cinco casos foram levados a tribunal. Esta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, o júri composto por sete homens e cinco mulheres chegou a um veredicto depois de cinco dias de deliberações.

Segundo a imprensa internacional, o produtor tomou o pequeno almoço no centro da cidade de Nova Iorque e chegou ao tribunal a usar um andarilho, algo que tem usado recentemente, apresentado estar de bom-humor. Além de cumprimentar os jornalistas, ainda parou para tirar fotografias.

Apesar de se ter declarado inocente no caso da assistente Mimi Haley, em 2006, e no caso da atriz Jessica Mann, em 2013, o antigo produtor foi considerado culpado em ambos por "ato sexual criminoso" no primeiro e por "violação em terceiro grau" no segundo. O homem de 67 anos poderá apanhar até 25 anos de prisão.

Das cinco acusações, Harvey recebeu apenas duas condenações, ficando assim ilibado das outras três mais graves: duas de "assalto sexual predatório" e uma de "violação em primeiro grau". Saiba mais pormenores em SIC Notícias.