Harvey Weinstein deixou muitas pessoas indignadas e furiosas com a notícia de que as negociações que este tem feito com o tribunal e com os advogados das vítimas estão quase a ser fechadas e o ex-produtor não teria que pagar nem um cêntimo (saiba mais pormenores aqui).

Uma dessas pessoas é Emily Ratajkowski que usou a passadeira vermelha para fazer um claro protesto. A ativista e feminista posou para as câmeras e mostrou uma frase no seu braço esquerdo a dizer "Fuck Harvey".

Nas redes socais fez ainda questão de demonstrar a sua revolta: "Hoje o Harvey Weinstein e seu antigo estúdio fizeram um acordo de 25 milhões de dólares [22 milhões de euros] com suas vítimas. Weinstein, acusado de crimes que variam de assédio sexual a violações, não terá que admitir irregularidades ou pagar seu próprio dinheiro", escreveu ainda na legenda da publicação, acrescentando ainda o hashtag "sem justiça não há paz".